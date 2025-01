Il partito dell’ultradestra tedesca di Afd ha eletto all’unanimità Alice Weidel come candidata cancelliera per le elezioni del 23 febbraio in Germania, nel corso del congresso a Riesa in Sassonia. L’inizio del congresso è stato posticipato di due ore a causa di una manifestazione anti-Afd davanti al centro congressi della città.

