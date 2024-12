Il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus su X: "Le persone hanno bisogno di accesso all'assistenza sanitaria"

“Gli ospedali di Gaza sono tornati a essere campi di battaglia e il sistema sanitario è gravemente minacciato”. Lo scrive su X il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ripetiamo: fermate gli attacchi agli ospedali. Le persone a Gaza hanno bisogno di accesso all’assistenza sanitaria. Gli operatori umanitari hanno bisogno di accesso per fornire assistenza sanitaria. Cessate il fuoco”, spiega.

“L’ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza è fuori servizio, a seguito del raid, dell’evacuazione forzata di pazienti e personale e dell’arresto del suo direttore, Hussam Abu Safiya, due giorni fa. Non si sa dove si trovi. Chiediamo il suo rilascio immediato”, continua il direttore dell’Oms. “I pazienti critici sono stati trasferiti all’ospedale indonesiano, che è a sua volta fuori servizio. Nel caos in corso nel nord di Gaza, l’Oms e i partner hanno consegnato oggi forniture mediche e igieniche di base, cibo e acqua all’ospedale indonesiano e trasferito 10 pazienti critici all’ospedale Al-Shifa. Quattro pazienti sono stati trattenuti durante il trasferimento”.

“Esortiamo Israele a garantire che le loro esigenze e i loro diritti in materia di assistenza sanitaria siano rispettati”, scrive. “Sette pazienti, insieme a 15 operatori sanitari, rimangono nell’ospedale indonesiano, gravemente danneggiato, incapace di fornire assistenza. Anche l’ospedale Al-Ahli e l’ospedale riabilitativo Al-Wafa a Gaza City hanno subito attacchi oggi ed entrambi sono stati danneggiati”, aggiunge il direttore dell’Oms.

