Parenti delle vittime e sopravvissuti ricordano la tragedia del 2004

(LaPresse) A Ban Nam Khem, un villaggio di pescatori nella provincia di Phang Nga, in Thailandia, sopravvissuti e parenti delle vittime dello tsunami del 26 dicembre 2004 hanno partecipato a una cerimonia in memoria di chi ha perso la vita nel ventesimo anniversario della catastrofe che colpì il sudest asiatico. Il disastro naturale causò oltre 230mila morti e 1,7 milioni di sfollati soprattutto in Indonesia, Sri Lanka, India e Thailandia. Lo tsunami fu generato dal terremoto di magnitudo 9.1 registrato la mattina di Santo Stefano di 20 anni fa al largo dell’isola indonesiana di Sumatra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata