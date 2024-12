Più di un anno dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, la comunità del Kibbutz Ein Hasholsha ha iniziato a demolire le case danneggiate per far spazio a nuove abitazioni e consentire nuovi inizi. “Siamo qui oggi in un momento e un giorno storici, per noi, e da qui fioriremo di nuovo. Ci hanno spezzato ma noi cresceremo di nuovo”, ha detto Shiri Aviv, il capo dell’amministrazione pubblica del Kibbutz. Circa 14 mesi fa i militanti di Hamas si sono infiltrati nel Kibbutz Ein Hasholsha, situato a 3,36 chilometri dalla Striscia di Gaza, uccidendo quattro persone e bruciando e distruggendo parti della comunità. L’attacco a sorpresa di Hamas e la guerra che ha innescato a Gaza hanno portato morte, distruzione e angoscia senza precedenti sia agli israeliani sia ai palestinesi. I residenti del Kibbutz Ein Hasholsha erano stati evacuati in altre parti di Israele, ma alcuni ora si sentono pronti a tornare. La violenta rappresaglia di Israele ha ucciso almeno 44.500 palestinesi, più della metà dei quali donne e bambini. La guerra a Gaza ha distrutto vaste aree dell’enclave costiera e ha costretto il 90% della popolazione di 2,3 milioni di persone a spostarsi, spesso più volte.

