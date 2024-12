L’Air Force One con a bordo il presidente americano Joe Biden è atterrato a Luanda, la capitale dell’Angola: prende il via la visita del leader Usa nel Paese, che durerà fino a mercoledì. Per Biden si tratta della prima visita da presidente nell’Africa sub-sahariana. Scopo del viaggio è presentare il Corridoio di Lobito, il progetto ferroviario sostenuto dagli Usa che coinvolge Zambia, Congo e Angola, per contrastare l’influenza cinese nella regione, che è ricca di minerali essenziali utilizzati nelle batterie per veicoli elettrici, dispositivi elettronici e tecnologie di energia pulita. Il progetto di ammodernamento ferroviario di 1.300 chilometri e da 2,5 miliardi di dollari si propone come una parziale risposta alla ‘Belt and Road Initiative’ della Cina. Al suo arrivo in aeroporto, Biden è stato accolto dal ministro degli Esteri angolano, Tete Antonio.

