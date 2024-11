Il partito al governo in Georgia ha scelto l’ex calciatore del Manchester City Mikheil Kavelashvili come candidato alla carica di nuovo presidente del Paese. Dopo la controversa vittoria elettorale del filorusso ‘Sogno georgiano’ si sono scatenate forti proteste che hanno portato al boicottaggio del Parlamento da parte dei partiti di opposizione e della presidente Salome Zourabichvili che si è rifiutata di ratificare il voto.

“Sono pienamente consapevole dell’immensa responsabilità che deriva dalla posizione di presidente della Georgia, soprattutto alla luce della sfortunata realtà che l’attuale presidente ha apertamente insultato ignorando il nostro documento più importante, la Costituzione della Georgia. Di conseguenza, la nostra società si è divisa, alimentando la radicalizzazione e la polarizzazione. Uno dei principali obiettivi e missioni sarà quello di riportare la presidenza in un quadro costituzionale”, ha detto nel suo discorso Kavelashvili, 53 anni. In carriera ha giocato in diversi campionati tra cui la Premier League, con indosso la maglia del City. A Manchester è rimasto dal 1995 al 1997 collezionando 28 presenze e tre gol. Quanto a trofei ha vinto un campionato russo, un campionato svizzero e cinque campionati georgiani.

