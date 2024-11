Re Carlo III e la Principessa del Galles, Kate Middleton, hanno partecipato domenica a Londra al Remembrance Sunday (domenica della memoria), l’annuale ricorrenza in onore dei soldati del Regno Unito caduti in guerra, un segno che la famiglia reale sta lentamente tornando alla normalità dopo un anno in cui il sovrano e la principessa sono stati costretti a stare fuori dalla scena pubblica dopo aver ricevuto diagnosi di cancro.

In un evento alla presenza anche del primo ministro britannico Keir Starmer, Carlo ha deposto una corona di fiori al Cenotafio, il monumento in pietra nel centro di Londra che funge da punto focale per onorare i caduti del paese. Kate ha osservato dalla balconata del vicino Ufficio per gli Affari Esteri, del Commonwealth e per lo Sviluppo, come è tradizione. A Carlo è stato diagnosticato un tipo di cancro non rivelato a febbraio, il che lo ha costretto a rinunciare alle apparizioni pubbliche per due mesi per concentrarsi sul trattamento e il recupero.

Solo poche settimane dopo, anche Kate ha annunciato la sua diagnosi di cancro, che l’ha tenuta ai margini per gran parte dell’anno mentre si sottoponeva alla chemioterapia. Il re si è mostrato in buona forma negli ultimi mesi e ha recentemente completato un impegnativo viaggio in Australia e Samoa. Kate, che ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo la diagnosi durante la parata del compleanno del monarca a giugno, sta lentamente tornando ai suoi doveri pubblici.

