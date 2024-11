L’Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, è in visita in Ucraina. Assieme al ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha deposto delle corone al monumento ai caduti di Kiev . “A Kiev per la mia quinta visita dopo l’invasione su larga scala da parte della Russia e l’ultima in qualità di Alto rappresentante e vice presidente” della Commissione Ue, ha scritto Borrell su X, allegando al post una foto del suo arrivo in treno. “Il sostegno dell’Ue all’Ucraina è stata la mia priorità personale durante il mio mandato e rimarrà in cima all’agenda dell’Ue”, ha aggiunto Borrell.

