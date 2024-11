La proposta di legge sarà ora discussa in Parlamento

Il governo dell’Australia ha annunciato quella che ha descritto come una legge all’avanguardia a livello mondiale, che istituirebbe un limite di età per l’inizio dell’utilizzo dei social, ovvero a partire dai 16 anni.

Le parole del premier

“I social media stanno danneggiando i nostri ragazzi e io voglio mettere fine a questa situazione”, ha detto il primo ministro Anthony Albanese. La legge sarà presentata in Parlamento durante le ultime due settimane di sessione di quest’anno, che inizieranno il 18 novembre. Il limite di età entrerà in vigore 12 mesi dopo l’approvazione della legge.

Previste multe per piattaforme social

Le piattaforme, tra cui X, TikTok, Instagram e Facebook, dovranno capire come escludere i ragazzi australiani di età inferiore ai 16 anni, per evitare di essere sanzionate. “Ho parlato con migliaia di genitori, nonni, zii e zie. Anche loro, come me, sono molto preoccupati per la sicurezza dei nostri figli online”, ha aggiunto Albanese, “le piattaforme di social media avranno l’onere di dimostrare che stanno adottando misure ragionevoli per impedire l’accesso. L’onere non ricadrà sui genitori o sui giovani”.

