L'attrice alle donne: "Non votate Trump come i vostri mariti"

(LaPresse) – L’attrice Julia Roberts ha invitato le donne “trumpiane” a tradire politicamente i mariti, approfittando della segretezza del voto, scegliendo invece di sostenere la candidata democratica Kamala Harris. In uno spot elettorale al quale presta la voce, l’attrice fa anche un indiretto riferimento alle strette sull’aborto, ricorda che il voto è segreto e che anche un marito può non conoscerlo, grazie alla riservatezza garantita dalla cabina elettorale. Il video, prodotto da dalla organizzazione no profit “Vote Common Good” è stato ampiamente criticato dai repubblicani, secondo cui incoraggia il tradimento extraconiugale.

