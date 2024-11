Si è tenuta nonostante la pioggia a Vilafranca del Penedès vicino a Barcellona la tradizionale Diada Castellera catalana in occasione della Festa di tutti i Santi: una manifestazione in cui diverse squadre costruiscono torri umane (i cosiddetti castells) nelle piazze principali della città. Per l’occasione, per la prima volta un castello umano ha raggiunto i nove livelli. La giornata è iniziata con un minuto di raccoglimento e di applausi per le vittime delle alluvioni a Valencia, e le torri che sono state costruite sono state loro dedicate.

