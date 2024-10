Uomini incappucciati hanno esploso almeno 14 colpi di pistola contro il suo veicolo

L’ex presidente boliviano Evo Morales ha denunciato di essere sopravvissuto a un attentato domenica, dopo che uomini non identificati hanno aperto il fuoco contro la sua auto. Morales, ospite di una trasmissione radiofonica, ha affermato che uomini incappucciati hanno sparato almeno 14 colpi di pistola mentre si trovava in macchina nella regione del Chapare. Nel video registrato con il cellulare e postato online si vede il suo autista sanguinare dalla nuca.

