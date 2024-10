I monarchi britannici accolti dal primo ministro Anthony Albanese

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Sydney venerdì, per la prima visita australiana di un monarca britannico in carica in oltre un decennio e il primo del sovrano all’estero da quando ha scoperto di avere un cancro. Le iconiche vele della Sydney Opera House sono state illuminate con immagini di precedenti visite reali per dare il benvenuto alla coppia, il cui viaggio di sei giorni sarà breve per gli standard reali. Carlo e Camilla sono stati accolti sotto una leggera pioggia all’aeroporto di Sydney dal primo ministro Anthony Albanese, dal premier dello Stato del Nuovo Galles del Sud Chris Minns e dal rappresentante del Re in Australia, il governatore generale Sam Mostyln.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata