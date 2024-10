Il premier spagnolo: "Nostra posizione basata sull'umanità e coerente con i nostri valori"

“La Spagna” sulla migrazione ha una “posizione chiara” e “coerente con i nostri valori” e i valori “europei” ed è una “posizione basata sull’umanità”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. “La migrazione ordinata, responsabile, ben gestita, dunque quella legale è la risposta alla sfida demografica che si trovano ad affrontare l’Europa e la Spagna”, ha aggiunto. “Lo dico chiaramente, noi non siamo a favore di questo tipo di formule”, ovvero dei centri per i rimpatri in Paesi extra Ue sul modello dell’accordo tra Italia e Albania, “perché non affrontano nessuno dei problemi” e anzi “ne creano altri nuovi” ha aggiunto Sanchez.

