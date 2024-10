'Animals Lebanon' in meno di tre settimane ha assistito circa 190 animali domestici

Gli attivisti per i diritti degli animali rischiano la vita in Libano per salvare gatti, cani e altri animali colpiti dai bombardamenti aerei israeliani. In meno di tre settimane, quasi 190 cani e gatti sono stati salvati dalle aree di Beirut e dei suoi sobborghi colpite dai raid di Tel Aviv. ‘Animals Lebanon‘, un’associazione di soccorso, afferma di aver visto casi mai affrontati prima, come animali domestici con le ossa rotte dopo che un muro è caduto loro addosso. I cani e i gatti salvati vengono restituiti ai loro proprietari o lasciati nel rifugio dell’ente a Beirut.

