Il filmato è stato pubblicato da Tel Aviv

L’esercito israeliano ha pubblicato un filmato in cui mostra le truppe israeliane che operano nel sud del Libano. L’esercito di Tel Aviv ha dichiarato che “continua a compiere nel sud del Libano raid limitati, localizzati e mirati, basati su informazioni precise”. Israele fa sapere che “le truppe stanno eliminando i terroristi in combattimenti ravvicinati e stanno localizzando le infrastrutture terroristiche sotterranee, compresi i depositi di armi nelle case che Hezbollah ha trasformato in campi di combattimento nei villaggi libanesi”. Le tensioni tra Israele e il gruppo militante libanese sono aumentate costantemente negli ultimi 11 mesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata