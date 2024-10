Per la tv pubblica tunisina l'attuale leader del Paese avrebbe ottenuto oltre l'89% dei voti

A poche ore dalla chiusura dei seggi elettorali in Tunisia, i sostenitori del presidente Kais Saied si sono riuniti sui gradini del Teatro Municipale della capitale per festeggiare la vittoria. La televisione pubblica ha diffuso i dati di una società di sondaggi per cui Saied avrebbe ottenuto oltre l’89% dei voti.

