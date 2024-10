Particolarmente colpito il villaggio di Luka

Emergenza maltempo in Bosnia-Erzegovina dove un forte temporale si è abbattuto nella notte provocando inondazioni in diverse città soprattutto nelle zone centrali e meridionali del Paese. Particolarmente colpito il villaggio di Luka dove diverse abitazioni sono state parzialmente sommerse dall’acqua piovana. I servizi di soccorso nel sud del Paese hanno segnalato la presenza di diversi dispersi e hanno chiesto l’intervento di volontari e dell’esercito. L’agenzia federale di soccorso ha dichiarato che potrebbero esserci delle vittime, ma non ne ha specificato il numero. Le forti piogge e i forti venti sono stati segnalati anche nella vicina Croazia, dove sono state chiuse diverse strade e la capitale Zagabria si è preparata ad affrontare lo straripamento del fiume Sava.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata