L'esercito è impegnato per aiutare nei soccorsi

Almeno 14 persone sono morte nelle inondazioni causate dalle forti piogge in Bosnia-Erzegovina. Il ministro della Difesa Zukan Helez ha affermato che l’esercito è impegnato per aiutare nei soccorsi. Le riprese dei droni trasmesse dai media bosniaci hanno mostrato villaggi e città completamente sommersi dall’acqua. Nelle immagini la situazione nel villaggio di Fojnica. Le autorità hanno invitato le persone a rimanere ai piani superiori. L’acqua ha spazzato via animali domestici e automobili e ha rapidamente riempito i piani inferiori degli edifici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata