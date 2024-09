Tra i presenti anche il ministro della Difesa Yoav Gallant

L’Air Force israeliana ha pubblicato sul proprio canale X un video che mostra le immagini all’interno della sala di comando durante l’operazione a Beirut per eliminare i vertici di Hezbollah, in cui è stato ucciso il leader Hassan Nasrallah. Le riprese mostrano il capo di Stato Maggiore nel centro di comando dell’aeronautica militare israeliana in compagnia degli altri membri dello Stato Maggiore, tra cui il ministro della Difesa Yoav Gallant, mentre coordinano il raid.

