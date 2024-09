L'obiettivo è quello di ottenere la certificazione 'La Belle Classe Destinations by YCM'

Yacht Club de Monaco e Astir Marina Vouliagmeni rafforzano la loro collaborazione. Dopo aver inaugurato il porto turistico in Grecia lo scorso maggio, i rappresentanti di Astir questa settimana hanno firmato una collaborazione con YCM sotto forma di MoU (Memorandum of Understanding), con l’obiettivo di ottenere la certificazione ‘La Belle Classe Destinations by YCM’. Lanciata nel 2011, la certificazione stabilisce uno standard di eccellenza in termini di qualità delle strutture, dei servizi e degli eventi offerti. L’ambizione è quella di stabilire una rete esclusiva di yacht club e porti turistici che rispetti pienamente il carattere unico di ogni destinazione e promuova lo sviluppo di uno yachting sostenibile su scala globale.

“L’accordo è pienamente in linea con uno dei due assi per lo sviluppo delle nostre attività internazionali, vale a dire esportare la nostra competenza supportando ed essendo associati a porti turistici di alto livello che si posizionano nel settore dello yachting e creando sinergie con gli standard di Ports de Monaco”, ha spiegato Aleco Keusseoglou, Presidente della società, Société d’Exploitation des Ports de Monaco e Société Monegasque Internationale Portuaire. “Siamo lieti di compiere questo passo successivo con Astir Marina Vouliagmeni che condivide i nostri valori e la nostra visione. La partnership contribuirà a sviluppare ulteriormente l’economia locale promuovendo la destinazione e creando posti di lavoro come risultato della crescita del turismo legato allo yachting. Segna una tappa importante nella nostra missione di promuovere l’eccellenza nello yachting. Con Astir Marina, stiamo ampliando la nostra rete di destinazioni eccezionali che offrono ai proprietari un’esperienza armoniosa che rispetta la bellezza naturale e soddisfa i più alti standard nel nostro settore”, ha affermato il Segretario generale dello Yacht Club de Monaco Bernard d’Alessandri.

La firma riflette il desiderio continuo di Astir di beneficiare dell’esperienza monegasca. Dal lancio del suo ambizioso progetto nel 2019 per fornire un porto turistico ultramoderno con servizi premium migliorati per i clienti, Astir Marina ha contattato Société Monegasque Internationale Portuaire (SMIP) che l’ha supportata sin dall’analisi del piano di attracco e dalla definizione delle infrastrutture. Questo ambizioso progetto con la sua forte enfasi sull’ambiente è stato seguito da vicino dal Presidente dello Yacht Club de Monaco, S.A.S. il Principe Alberto II, a cui è stata data un’anteprima degli schizzi iniziali della futura clubhouse dello yacht club. Durante il loro soggiorno nel Principato, Penny Zaglaridou, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di Astir Palace Vouliagmeni e CEO di Astir Marina, e Konstantinos Mitsios, Direttore dello sviluppo presso Astir ha organizzato un incontro di lavoro per discutere del design e dell’architettura dello yacht club con Bernard d’Alessandri, segretario generale dello YCM, e Aleco Keusseoglou, presidente della Société d’Exploitation des Ports de Monaco e membro del comitato direttivo dello YCM.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata