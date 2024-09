Intanto la vicepresidente dem sarebbe in vantaggio di tre punti su Trump in Pennsylvania, uno degli stati chiave

Kamala Harris è stata “informata subito dopo” l’apparente tentativo di assassinio di Donald Trump ed è grata che l’ex presidente “sia ok”. Lo ha detto la stessa vicepresidente e candidata democratica in un’intervista radiofonica trasmessa oggi da un network in lingua spagnola. Harris ha condannato “la violenza di qualsiasi tipo” e lanciato un appello alla moderazione. “Dobbiamo avere un dialogo civile” e “non c’è posto per la violenza”, ha sottolineato la vicepresidente.

Sondaggio: Harris in vantaggio di 3 punti su Trump in Pennsylvania

Kamala Harris sarebbe in vantaggio di 3 punti su Donald Trump in Pennsylvania, uno degli Stati chiave per la vittoria nelle presidenziali del 5 novembre. È quanto rileva un sondaggio USA Today/Suffolk University, realizzato dopo il dibattito tra i due candidati, tra l’11 e il 15 settembre, su un campione di 500 probabili elettori. La vicepresidente raccoglie il 49 percento dei consensi, rispetto al 46 percento di Trump. Il vantaggio della candidata democratica è però all’interno del margine di errore del 4,4 percento

