Il premier iberico: "Sosteniamo la cultura spagnola nel Paese"

Il premier spagnolo Pedro Sánchez è arrivato ieri in Cina dove, oggi 10 settembre, ha inaugurato un nuovo Istituto Cervantes a Shanghai. “Il nostro obiettivo è mantenere lo slancio politico della relazione bilaterale, rafforzare le relazioni economiche e commerciali e sostenere la cultura, l’istruzione e la scienza spagnola in Cina”, ha dichiarato il premier in un post sul suo profilo X. Il leader socialista ha inaugurato il nono forum di imprese spagnole e cinesi dove ha evidenziato l’importanza del dialogo tra l’Unione Europea e Pechino per appianare le tensioni commerciali legate ai dazi imposti dall’UE sui veicoli elettrici cinesi e trovare una soluzione “che aiuti a sviluppare relazioni economiche equilibrate ed eque, evitando qualsiasi tipo di escalation in un conflitto commerciale che non gioverebbe a nessuno”. La visita di Pedro Sanchez in Cina si concluderà mercoledì.

