Screenshot da sito Charlie Hebdo

Denuncia per "incitamento all'odio religioso" per il disegno satirico in cui la Vergine è contagiata dal vaiolo delle scimmie

È polemica in Francia per una vignetta satirica del settimanale Charlie Hebdo, pubblicata lo scorso 16 agosto, in cui si vede una madonna contagiata dal vaiolo delle scimmie, con il titolo ‘prima apparizione del virus in Europa’ e una serie di insulti nei confronti della Vergine. Nella giornata di mercoledì – riporta Le Figaro – le associazioni cattoliche ‘Marie de Nazareth’ e ‘La petite Voie’ hanno presentato una denuncia contro il giornale, il vignettista Pierrick Juin e il direttore Laurent “Riss” Sourisseau per “incitamento all’odio religioso”. Dopo la pubblicazione le associazioni hanno anche lanciato una petizione contro la vignetta, che ha raccolto quasi 25mila firme. Spiegano che anche se “la critica alle religioni è consentita, la satira o la caricatura non possono diventare veicolo di attacchi gratuiti e offensivi contro le credenze religiose, rischiando così di provocare tensioni all’interno della società o violenze contro i fedeli“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata