Il rogo a Dagenham: oltre 100 evacuati e due feriti

Un incendio è divampato in un grattacielo a Dagenham, nell’est di Londra. 225 vigili del fuoco con 40 autopompe sono al lavoro per domare le fiamme in Freshwater Road. Sono state fatte evacuare oltre 100 persone mentre due persone sono ricoverate in ospedale. La London Fire Brigade, che è stata chiamata alle 2:44 del mattino, ha riferito che parti delle impalcature che circondavano l’edificio erano in fiamme, riferisce il Daily Mail on line. La causa del rogo, che ha provocato dense colonne di fumo, non è ancora nota.

