La candidata alla presidenziali alla Convention dem di Chicago: "Nostro sistema è in crisi"

Kamala Harris ha attaccato Donald Trump sul sistema di immigrazione negli Stati Uniti. “L’anno scorso, Joe e io abbiamo riunito democratici e repubblicani conservatori per scrivere la legge sulle frontiere più forte degli ultimi decenni. La Border Patrol l’ha approvata. Ma Donald Trump ritiene che un accordo sui confini danneggerebbe la sua campagna elettorale. Perciò ha ordinato ai suoi alleati al Congresso di bloccare l’accordo”, ha spiegato Harris dal palco della Convention democratica a Chicago. “Riporterò la legge bipartisan sulla sicurezza delle frontiere che lui ha ucciso. E la firmerò come legge”, ha continuato aggiungendo: “So che possiamo essere all’altezza della nostra orgogliosa eredità di nazione di immigrati e riformare il nostro sistema d’immigrazione in crisi”.

