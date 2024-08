Primo viaggio all'estero per To Lam

(LaPresse) – Il Presidente cinese Xi Jinping ha tenuto una cerimonia di benvenuto per il suo omologo vietnamita To Lam a Pechino lunedì mattina. In seguito, i due hanno avuto colloqui bilaterali sul proseguimento dell’amicizia tradizionale che lega i due Paesi e sull’approfondimento della cooperazione. Il nuovo leader del Vietnam ha iniziato il suo primo viaggio all’estero questa domenica in Cina, segnalando la continua importanza che il Paese del Sud-Est asiatico attribuisce al suo gigantesco vicino, anche se rafforza i legami con gli Stati Uniti e altri Paesi.

