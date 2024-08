Il pontefice: "Impegno del dialogo e del negoziato"

“Continuiamo a pregare perché le strade di pace si possano aprire in Medioriente, Palestina e Israele, come pure nella martoriata Ucraina, in Myanmar e in ogni zona di guerra, con l’impegno del dialogo e del negoziato e astenendosi da azioni e reazioni violente”. Lo ha dichiarato Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus in Piazza San Pietro. “Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci”, ha concluso il Pontefice.

