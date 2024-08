Nuovi ordini di sgombero stanno prendendo di mira aree precedentemente designate come zone umanitarie

Venerdì l’esercito israeliano ha lanciato volantini chiedendo ai civili di evacuare dalle aree a nord di Khan Younis e a est di Deir al-Balah nella Striscia di Gaza, dicendo che le forze intendono rispondere al lancio di razzi che hanno preso di mira Israele.

Nuovi ordini di evacuazione stanno prendendo di mira aree precedentemente designate come zone umanitarie, tra cui al-Qarara, Muwasi, al-Galaa, Hamad City e al-Nasr. “A causa di importanti atti di terrorismo, dello sfruttamento dell’area umanitaria per attività terroristiche e del lancio di razzi e mortai contro lo Stato di Israele nel nord di Khan Yunis, restare in quest’area è diventato pericoloso. Pertanto, in questo momento l’area umanitaria sarà modificata”, hanno affermato le Forze di Difesa Israeliane (Idf) sui social media. L’esercito ha detto di aver chiesto ai residenti di abbandonare le zone distribuendo volantini, messaggi sms, telefonate, trasmissioni in arabo e messaggi vocali registrati.

