Il leader russo: "Kiev non riuscirà a dividere il popolo russo"

Il presidente russo, Vladimir Putin, accusa l’Occidente di “combattere la Russia con l’aiuto degli ucraini”. Il presidente russo ha parlato durante una riunione operativa in videoconferenza sulla situazione nelle zone di confine. “Apparentemente, il nemico, con l’aiuto dei suoi padroni occidentali, sta portando avanti la loro volontà – ha affermato – l’Occidente sta combattendo contro di noi”.

Il leader russo: “Kiev vuole dividere il popolo russo”

Putin sostiene inoltre che Kiev vuole “seminare discordia, discordia, intimidire le persone, distruggere l’unità e la coesione della società russa, cioè sferrare un colpo alla situazione politica interna”. Lo scrive Ria Novosti riportando i contenuti di una riunione operativa del leader russo. “I leader del regime di Kiev non solo stanno commettendo un crimine contro il popolo russo, ma di fatto hanno intrapreso la strada dello sterminio degli stessi ucraini, che, a quanto pare, non considerano più come loro”, ha continuato il capo del Cremlino secondo cui “il nemico continuerà a cercare di destabilizzare la situazione nella zona di confine per scuotere la situazione politica interna nel nostro paese”.

In particolare Putin ha fatto riferimento alla regione di Bryansk “dove la situazione è relativamente calma ma ciò non significa che domani sarà lo stesso”. Pertanto il presidente russo ha chiesto “la massima attenzione” alle forze di sicurezza.

Putin: Kiev non vuole negoziati

“La situazione nella regione di Kursk dimostra perché “il regime di Kiev ha rifiutato le proposte di pace di Mosca e dei mediatori”, ha detto Putin, sottolineando che “il nemico sta eseguendo la volontà dei suoi padroni occidentali”. “Ora è chiaro il motivo per cui il regime di Kiev ha rifiutato le nostre proposte di ritornare ad un piano pacifico per risolvere il conflitto, così come le proposte di mediatori interessati e neutrali – ha affermato – a quanto pare il nemico, con l’aiuto dei suoi padroni occidentali, sta portando avanti la loro volontà”, ha detto durante una riunione operativa in videoconferenza sulla situazione nelle zone di confine.

