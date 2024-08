Ma Hamas dichiara che non parteciperà ai colloqui. Intelligence Stato Ebraico attende attacco Iran "nei prossimi giorni"

Prosegue il conflitto in Medioriente tra i timori per il minacciato attacco dell’Iran a Israele e le speranze per la conclusione di un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e sulla liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia. Giovedì è previsto un nuovo round di colloqui per la tregua e, anche se Hamas ha dichiarato che non vi parteciperà, da media israeliani filtra ottimismo sulla possibilità che si raggiunga un accordo. Lo Stato ebraico, però, continua anche a ritenere imminente l’offensiva di Teheran di rappresaglia per l’uccisione in territorio iraniano del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh: l’attacco secondo l’intelligence israeliana potrebbe avvenire anche prima della ripresa dei negoziati sul cessate il fuoco. Ecco tutte le notizie di oggi sul conflitto IN AGGIORNAMENTO

07:14 Hamas: “Mediatori presentino piano”

“Per preoccupazione e responsabilità nei confronti del nostro popolo e dei suoi interessi, il movimento invita i mediatori a presentare un piano per attuare quanto presentato al movimento e approvato il 2 luglio, basato sulla visione di Biden e sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu”, ha affermato Hamas nella dichiarazione con cui spiega i motivi per cui non parteciperà giovedì ai negoziati. Il gruppo ha affermato che ulteriori cicli di colloqui o la discussione di nuove proposte “forniscono copertura all’aggressione dell’occupazione“. Un alto funzionario israeliano coinvolto nei negoziati ha affermato che la dichiarazione di Hamas è “una mossa tattica in vista di un possibile attacco da parte dell’Iran e di Hezbollah e nel tentativo di ottenere condizioni migliori per l’accordo”. Il funzionario ha aggiunto: “Se Hamas non si siede al tavolo delle trattative, continueremo a decimare le sue forze a Gaza”.

06:22 Intelligence Israele a Austin: “Iran pronto ad attaccare”

Secondo quanto riportato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nella notte di lunedì, il Segretario Lloyd Austin ha ordinato l’invio di due navi e un sottomarino in Israele dopo aver ribadito l’impegno degli Stati Uniti nella difesa dello Stato Ebraico nel corso di una telefonata avvenuta domenica sera con il Ministro della Difesa di Tel Aviv, Yoav Gallant. Nel corso del colloquio Gallant ha informato Austin che i preparativi militari iraniani indicavano che l’Iran si stava preparando per un attacco significativo contro Israele. È quanto riferisce una fonte informata sulla conversazione. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha rivelato che il Segretario Austin ha ordinato che l’ USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group, insieme ai caccia F-35C, acceleri il suo transito verso l’area del comando centrale, rafforzando la presenza militare già fornita dall’USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group. Inoltre, l’USS Georgia, un sottomarino con missili guidati, è stato dispiegato nella regione.

Hamas conferma: non parteciperemo a negoziati cessate il fuoco

Hamas ha confermato di aver respinto l’invito di Stati Uniti, Qatar ed Egitto per partecipare a un nuovo round di colloqui per il cessate il fuoco a Gaza previsto per giovedì. Hamas ha rivendicato diverse ragioni per la sua decisione: dalle nuove condizioni e richieste presentate di recente dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all’assassinio del leader politico dell’organizzazione Ismail Haniyeh fino ai recenti attacchi aerei israeliani a Gaza che hanno ucciso decine di palestinesi, molti dei quali civili. La decisione di Hamas – riporta Axios – è un ostacolo significativo per gli sforzi dell’amministrazione Biden di raggiungere un accordo per la liberazione degli ostaggi e il cessate il fuoco e impedire che il conflitto di Gaza si trasformi in una guerra regionale.

Media: accordo per cessate il fuoco potrebbe essere chiuso giovedì

Fonti della sicurezza israeliana ritengono che l’accordo per il cessate il fuoco e la restituzione degli ostaggi possa essere chiuso nel vertice in programma giovedì al Cairo o a Doha e poi essere messo in atto qualche giorno dopo. Lo riporta Channel 12 citando fonti anonime che si sono dette “positive” rispetto a un buon esito dei negoziati. Secondo le stesse fonti si stanno facendo progressi per colmare le lacune tra Israele e Hamas sui termini. In definitiva – viene spiegato – tutto dipenderà dal fatto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il capo di Hamas Yahya Sinwar siano pronti a mostrare la “flessibilità” necessaria per finalizzare l’accordo.

Media: Israele attende attacco Iran nei prossimi giorni

Nonostante le voci secondo cui il presidente iraniano Masoud Pezeshkian avrebbe convinto la Guida suprema Ali Khamenei a posticipare l’attacco verso Israele dopo l’assassinio a Teheran di Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas, l’attuale valutazione di Israele resta quella che l’Iran lancerà un attacco diretto al Paese nei prossimi giorni. Lo riporta ‘Walla’ citando due fonti anonime secondo cui Teheran potrebbe agire prima della ripresa dei colloqui sul cessate il fuoco in programma giovedì. Le stesse fonti precisano però che la situazione è ancora “fluida” a causa dei disaccordi interni all’Iran. Il portavoce dell’Idf, Daniel Hagari, ha precisato che al momento non ci sono ancora modifiche alle linee guida di emergenza per i civili. “Monitoriamo i nostri nemici e gli sviluppi in Medioriente, con un’enfasi sull’Iran e Hezbollah, e valutiamo costantemente la situazione“, ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata