Nel raid sono morte almeno 11 persone e altre 44 sono rimaste ferite

Un missile lanciato da un aereo russo ha colpito un centro commerciale ucraino nella tarda mattinata di oggi, 9 agosto, uccidendo almeno undici persone e ferendone 44, secondo il bilancio fornito dalle autorità. Il centro commerciale di Kostiantynivka, nella regione orientale di Donetsk, si trova nella zona residenziale della città. Dopo l’attacco si è levato un denso fumo nero. “La Russia sarà ritenuta responsabile di questo terrore e noi faremo di tutto per garantire la pace con l’Ucraina, per sostenere la nostra difesa e per salvare le vite del nostro popolo”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sulla sua pagina di social media dopo l’attacco.

