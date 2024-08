Avviso di tornado in vigore da ore nello Stato

La tempesta tropicale Debby si è rafforzata diventando un uragano di categoria 1 mentre si avvicina alle coste della Florida. Lo ha reso noto il servizio meteorologico nazionale statunitense. Debby è la quarta tempesta della stagione degli uragani atlantici del 2024 dopo la tempesta tropicale Alberto, l’uragano Beryl e la tempesta tropicale Chris, lo scorso giugno. I meteorologi hanno avvertito che le forti quantità di pioggia da Debby potrebbero generare inondazioni catastrofiche in Florida, Carolina del Sud e Georgia. Il Centro uragani prevede che la tempesta arrivi in Florida intorno a mezzogiorno, ora locale, di lunedì 5 agosto nell’area di Big Bend. Un avviso di tornado è già in vigore da ore per alcune parti della Florida e della Georgia.

