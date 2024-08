Decine di case distrutte e centinaia di persone evacuate

Il Colorado è invaso dagli incendi. Nello stato americano decine di case sono state bruciate dalle fiamme, costringendo centinaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Le autorità hanno dichiarato mercoledì che una persona è stata uccisa in un incendio a ovest di Lyons.

Gli aerei dei vigili del fuoco hanno fatto la spola tra l’incendio e un vicino bacino idrico. Gli aerei hanno sfiorato la superficie per raccogliere l’acqua e gli elicotteri in volo hanno pompato l’acqua nei loro serbatoi, prima di tornare al fuoco per scaricare il loro carico. Quasi 100 grandi incendi stanno imperversando in tutto l’Occidente. Il più grande, nella California settentrionale, ha bruciato più di 400 case e altre strutture, secondo quanto riferito dai funzionari.

