Decine di perquisizioni a Seraing, Anversa, Saint-Josse-ten-Noode, Menen, Bourg-Léopold, Liegi, Kortrijk, Gand e Zonhoven

Sette persone sono state arrestate per un presunto attacco terroristico in Belgio.

Quattordici perquisizioni “sono state effettuate questo giovedì dalla polizia giudiziaria federale (PJF) di Anversa su richiesta di un giudice istruttore specializzato in questioni di terrorismo” e “sette persone sono state fermate per essere interrogate”, fa sapere il quotidiano Le Soir citando la Procura federale belga. Le perquisizioni hanno avuto luogo nelle città di Seraing, Anversa, Saint-Josse-ten-Noode, Menen, Bourg-Léopold, Liegi, Kortrijk, Gand e Zonhoven. Il giudice istruttore deciderà in seguito se i fermati saranno portati davanti a lui ed eventualmente sottoposti a mandato di arresto. Tutte le persone coinvolte sono sospettate di partecipare alle attività di un gruppo terroristico, di finanziare il terrorismo e di preparare un attacco. “I loro obiettivi specifici non sono ancora stati determinati”, ha comunicato l’accusa.

