Il presidente americano si rivolgerà alla nazione dallo Studio Ovale

Domani alle 20 (ora di Washington), Joe Biden si rivolgerà alla nazione dallo Studio Ovale della Casa Bianca. Lo ha annunciato con un post su X lo stesso presidente Usa, anticipando che parlerà di “ciò che ci aspetta e su come finirò il lavoro per il popolo americano“. Nella lettera con la quale domenica ha annunciato il ritiro dalla campagna presidenziale, Biden aveva scritto che si sarebbe in seguito rivolto alla nazione per spiegare le ragioni della sua decisione.

