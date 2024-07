Nel 2021 il Paese si è rifiutato di mandare la propria delegazione a Tokyo

Gli atleti nordcoreani sono partiti in direzione Parigi dove prenderanno parte alle Olimpiadi 2024. Si tratta di un ritorno alla competizione olimpica per la delegazione di Pyongyang che nel 2021, su decisione politica del proprio governo, non aveva preso parte alla rassegna a Tokyo. Una scelta che ha comportato una sanzione da parte del Comitato Olimpico Internazionale. Gli atleti e i funzionari nordcoreani, vestiti con giacche bianche, sono scesi da un pullman sabato mattina presto all’aeroporto di Pyongyang e non hanno rilasciato dichiarazioni ai media presenti all’aeroporto. Poco dopo è arrivato anche il Ministro della Cultura Fisica e dello Sport, Kim Il Guk, che si è messo brevemente a parlare con la squadra. Non è chiaro però se il ministro si è unito o si unirà in un secondo momento alla delegazione Olimpica.

