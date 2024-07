Le parole della premier a Tripoli, in Libia, durante il Forum Trans-Mediterraneo sulle migrazioni

Giorgia Meloni è arrivata all’hotel Rixos di Tripoli, in Libia, per partecipare alla sessione presidenziale del Forum Trans-Mediterraneo sulle migrazioni. “Le Nazioni Unite ci dicono che il traffico di esseri umani è oggi uno dei più potenti traffici criminali del mondo. Ci sono persone che fanno un sacco di soldi sfruttando la disperazione delle persone fragili. E noi non possiamo permetterlo, perché queste organizzazioni stanno diventando molto potenti ma non si preoccupano dei diritti umani e degli esseri umani. È una cosa che in Italia vediamo accadere ogni giorno”, ha detto la presidente del Consiglio. “Stiamo affrontando molte crisi ma ogni crisi nasconde anche un’opportunità. Ora in Europa abbiamo un problema di fonti energetiche. Tutta l’Africa è potenzialmente un grande produttore di energia, per se stessa ma anche per esportare”, ha aggiunto la premier.

