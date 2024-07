Il 29enne Anant ha sposato Radhika Merchant a Mumbai

Il figlio minore di Mukesh Ambani, l’uomo più ricco dell’Asia, ha sposato la sua fidanzata di lunga data in quello che molti hanno definito il matrimonio dell’anno, a cui hanno partecipato celebrità mondiali, magnati dell’economia e politici, mettendo in evidenza l’incredibile ricchezza e il crescente potere del miliardario. I rituali nuziali hanno compreso anche lo scambio di ghirlande da parte degli sposi e la passeggiata intorno al fuoco sacro. I festeggiamenti per il matrimonio di Anant Ambani, 29 anni, con Radhika Merchant si sono svolti presso il Jio World Convention Centre di Mumbai, residenza di proprietà della famiglia. Tra gli invitati presenti le popstar Rihanna e Justin Bieber oltre agli ex primi ministri britannici Tony Blair e Boris Johnson, l’amministratore delegato di Saudi Aramco Amin H. Nasser, Adele, Lana Del Rey, Drake e David Beckham. I media locali hanno mostrato l’arrivo di altre celebrità come Kim Kardashian in un completo rosso e il wrestler professionista e attore di Hollywood John Cena.

