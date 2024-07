L'incendio, secondo i media francesi, si sarebbe sviluppato a partire dalla piattaforma per le ristrutturazioni

Un incendio sta interessando la guglia della cattedrale di Rouen, nel nord della Francia. Lo riporta La Parisien. Il sindaco della città, Nicolas Mayer-Rossignol, su X ha parlato di un rogo di “origine ignota” e annunciato la mobilitazione di “ogni risorsa”. Sui social network hanno iniziato a circolare numerose foto e video della guglia in fiamme, circondata da un pennacchio di fumo nero. La guglia era in fase di ristrutturazione, avvolta da un grande telo bianco. L’incendio, secondo i media francesi, si sarebbe sviluppato a partire dalla piattaforma usata per i lavori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe e la polizia. L’accesso alla piazza della Cattedrale è momentaneamente bloccato.

