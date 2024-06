Indagine New York Times/Siena College effettuata dopo la condanna contro il tycoon a New York

A poche ore dal primo duello televisivo tra Donald Trump e Joe Biden, l’ex presidente americano ha quattro punti di vantaggio sull’attuale inquilino della Casa Bianca (48% contro 44%). È quanto emerge da un sondaggio del New York Times/Siena College. L’indagine è stata effettuata dopo la condanna contro Trump a New York. Il 19% degli intervistati ha affermato che il verdetto non avrebbe inciso sulla loro determinazione a votare per Trump. In totale il 46% degli elettori ha affermato di approvare la sentenza, mentre il 30% di disapprovarla.

