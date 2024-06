Massima sicurezza attorno agli edifici che ospiteranno i 27 leader

Stretta sulla sicurezza a Bruxelles, in vista dei due giorni del Consiglio europeo dove i leader si riuniscono il 27 e 28 giugno per discutere dei principali temi dell’Unione Europea. Sul tavolo del vertice la situazione in Medio Oriente e in Ucraina, difesa e competitività dei Paesi Ue e occupazione. I 27 leader non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo sui candidati alla presidenza della Commissione europea ma, Ursula von der Leyen sembrerebbe essere vicina a un secondo mandato.

