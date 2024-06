Il fondatore di Wikileaks è libero: l'imbarco a Stansted

La moglie di Julian Assange, Stella, ha pubblicato un video con le immagini del marito libero che si imbarca su un volo all’aeroporto di Stansted, a Londra. Il fondatore di Wikileaks ha patteggiato con il dipartimento di Stato americano per evitare l’estradizione negli Stati Uniti, dove è accusato di aver diffuso documenti militari riservati. E’ in viaggio verso il territorio americano delle Isole Marianne Settentrionali nel Pacifico dove mercoledì l’accordo verrà approvato da un giudice federale. “Le parole non possono esprimere l’immensa gratitudine verso di voi che in questi anni vi siete mobilitati per rendere questo vero”, scrive Stella Assange.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata