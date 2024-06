Biden, Kishida e Trudeau sono atterrati all'aeroporto di Brindisi

I leader del G7 sono arrivati in Italia in vista del vertice che quest’anno si tiene in Puglia. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i suoi omologhi di Canada, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Giappone hanno in programma di discutere riguardo le sfide legate all’Ucraina, all’intelligenza artificiale, alla migrazione, alla rinascita dell’esercito russo e alla potenza economica della Cina. Agli incontri presso il resort pugliese di Borgo Egnazia si uniranno anche Papa Francesco, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

