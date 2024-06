In azione una banda all'alba di lunedì ancora ricercata dalla polizia

Spettacolare colpo alla boutique del noto marchio di lusso Chanel nel centro di Parigi, sugli Champs-Elysées nell’elegante avenue Montaigne, che è stata svaligiata all’alba di lunedì 10 giugno. Colpo da record: il bottino si aggira intorno ai 6 – 10 milioni di euro. Il gruppo di ladri ha utilizzato una Jeep per sfondare la vetrina e poi hanno dato alle fiamme la vettura. Dopo il colpo la banda è fuggita su un’altra auto ed è riuscita a scappare dalla polizia. Il commando è ora ricercato.

Solo qualche giorno fa, un colpo analogo nel pieno centro di Roma. Nel negozio di Bulgari, in via dei Condotti, tre persone hanno rubato, in soli undici minuti, mezzo milione di euro in gioielli. Il gruppo di ladri è stato chiamato “La banda del buco” per la modalità in cui si è introdotto nella boutique ed è ancora ricercato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata