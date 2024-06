Il giornale americano ha raccolto le testimonianze di 45 esponenti delle istituzioni statunitensi entrati in contatto in privato con il capo della Casa Bianca

Il presidente americano Joe Biden mostrerebbe segni di un declino fisiologico dovuto all’età. Lo ha scritto il Wall Street Journal – citato dai media Usa – che ha raccolto le testimonianze di 45 esponenti delle istituzioni statunitensi entrati in contatto in privato con il capo della Casa Bianca. Tra questi l’ex speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy: “Lo incontravo quando era vicepresidente. Andavo a casa sua. Non è la stessa persona“, ha raccontato.

Lunghe pause e occhi chiusi a un incontro con i leader del Congresso Usa

Durante un incontro con i leader del Congresso a gennaio per negoziare un accordo per l’invio di ulteriori finanziamenti all’Ucraina, Biden – secondo cinque persone – avrebbe fatto lunghe pause mentre leggeva alcuni appunti e avrebbe chiuso gli occhi per così tanto tempo da fare pensare ai presenti che si fosse distratto. I partecipanti all’incontro avrebbero anche faticato ad ascoltarlo visto che parlava con una voce molto bassa.

La Casa Bianca nega

Alcuni funzionari della Casa Bianca hanno, tuttavia, respinto queste ricostruzioni, sostenendo che siano politicamente motivate. “I repubblicani del Congresso, i leader stranieri e gli esperti apartitici di sicurezza nazionale hanno chiarito che il presidente Biden è un leader esperto ed efficace che ha una lunga storia di risultati a livello legislativo”, ha sottolineato il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates. “Ora, nel 2024, i repubblicani della Camera stanno facendo false affermazioni come tattica politica che contraddice apertamente le precedenti dichiarazioni fatte da loro stessi e dai loro colleghi”, ha aggiunto.

