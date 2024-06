Temperature estreme oltre i 50° C

Almeno 85 persone sono morte per un’ondata di caldo record, che ha portato temperature estreme, in alcune zone a livelli mai registrati, in India nelle ultime 24 ore. I decessi si sono verificati in Odisha, Bihar, Jharkhand, Rajasthan e Uttar Pradesh, stando a quanto riferito dai funzionari regionali. Il numero massimo di vittime è stato segnalato nello Stato orientale di Odisha, che negli ultimi giorni è stato colpito da intense ondate di caldo, ulteriormente esacerbate dall’elevata umidità che ha spinto il termometro oltre i 50°C. Qui in totale di 46 persone sono morte per sospetto stress da caldo nell’arco di 24 ore, spingendo il governo statale a richiedere un’indagine da parte di alti funzionari del dipartimento sanitario. Nel Paese oggi si tiene l’ultimo turno delle elezioni nazionali, che hanno visto un processo della durata di settimane.

