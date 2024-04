Una scossa di magnitudo 6.6 ha fatto tremare la terra sull'isola di Shikoku

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 si è verificata nelle parte occidentale dell’isola di Shikoku, in Giappone. Il sisma ha provocato decine di feriti lievi ma non ha causato gravi danni. Nel video girato all’interno di un ristorante mostra l’effetto della scossa con centinaia di stoviglie che vanno a terra finendo in pezzi.

