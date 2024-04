"Sono ore di grave preoccupazione per ciò che accade", afferma la presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane

“Sono ore di grave preoccupazione per quello che accade in Israele e per eventuali colpi di coda che possono avvenire anche qui nelle nostre comunità. Quindi massima allerta, ma le attività proseguono serenamente. Importante e fondamentale capire che la minaccia iraniana riguarda tutto l’Occidente. Non è solo una questione di essere a favore di Israele. Questo è un tema fondamentale anche per noi italiani”. Così Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata