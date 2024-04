L'insediamento del presidente avrà luogo il 15 giugno 2024, quando terminerà anche il mandato di Zuzana Caputová

Per l’ottava volta nell’era dell’indipendenza della Repubblica Slovacca si sono svolte le elezioni presidenziali. I cittadini slovacchi hanno eletto il nuovo capo dello Stato in elezioni a doppio turno. Nel secondo turno delle elezioni, gli slovacchi hanno eletto presidente della Repubblica slovacca il candidato Petar Pellegrini con il 53,12 % dei voti, contro il 46,87 % dell’avversario Ivan Korcok. L’affluenza è stata registrata al 61,14%. L’insediamento del presidente avrà luogo il 15 giugno 2024, quando terminerà anche il mandato presidenziale di Zuzana Caputová.

“Congratulazioni Petar Pellegrini per la tua elezione a presidente della Slovacchia. Ti auguro un grande successo nelle tue nuove funzioni e mi auguro di poter lavorare con te sulle importanti sfide che l’Ue e la Slovacchia devono affrontare insieme. Continuiamo a promuovere i nostri valori comuni dell’Ue”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Congratulations @PellegriniP_ on your election as president of Slovakia.

I wish you lots of success in your new duties and Iook forward to working with you on the important challenges the EU and Slovakia face together,

Let’s continue to promote our common EU values.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 7, 2024